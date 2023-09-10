شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعل «دانيال» بسواحل ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على آثار العاصفة «دانيال» المستمرة منذ أمس السبت، وتسبَّبت في سيول وأمطار غزيرة بعدد من المناطق، من بينها: درنة والمرج والبيضاء وطرابلس وبنغازي وغيرها.

ورصدت عدسة «الوسط» آثار الأمطار الغزيرة في عدة مناطق ومدن ليبية، كما نقل مراسلوها تفاصيل تطورات حالة الطقس والاستعدادات التي أعلنتها مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع العاصفة التي تسببت في رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة وصلت حد السيول في عدة مناطق.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل محطة قياس الأمطار في مطار مصراتة أعلى نسبة أمطار مسجلة بكمية قدرها 61.2 مللي متر. في حين تضررت عدد من المناطق التي شهدت سيولًا شديدة أجبرت السكان على مغادرة منازلهم.

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