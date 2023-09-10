تكالة يبحث مع سفير فرنسا تطورات العملية السياسية ومخرجات لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تطورات العملية السياسية ومخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

واستقبل تكالة، اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى ليبيا بحضور مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء «بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وما توصلت إليه لجنة (6+6) من مخرجات، وسبل تهيئة الظروف المناسبة لإجراء عملية انتخابية نزيهة، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين».

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وتشكل مخرجات لجنة «6+6» والانتخابات محور الجهود الدبلوماسية والأممية والليبية الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة بهدف الوصول إلى انتخابات يترقبها أكثر من 2.8 مليون ناخب منذ تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

لقاء تكالة مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأحد 10 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأحد 10 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)