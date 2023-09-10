مديرية أمن طرابلس تبحث مشكلة صرف مياه الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، مع عدد من القيادات الأمنية مشكلة صرف مياه الأمطار، وسبل حلحلة العراقيل التي تخلفها عقب التقلبات الجوية التي رافقتها هطول كميات كبيرة من الأمطار، وما سببته تجمعات المياه من غلق الطرق.

وحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، دعا وهبية إلى التعاون مع رؤساء البلديات بهذا الخصوص، مشيدا بالجهود المبذولة من شركتي الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي. وناشدت مديرية أمن طرابلس المواطنين رفع مستوى الوعي بعدم رمي أي مخلفات من سياراتهم في الطريق العام، والحرص على إلقاء القمامة في الصناديق المخصصة.

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وحذر البيان من أن التعامل بالسلبية في هذا الخصوص يكرر مشهد غرق الشوارع، وتوقف الحركة المرورية بسبب تكدس النفايات والمخلفات البلاستيكية في غرف الصرف الصحي، مما يخلق عبئا على المواطن نفسه، ولا سيما أننا في بداية موسم الأمطار.

أضرار في شوارع العاصمة طرابلس

السبت، أظهرت صور نشرتها المديرية حجم الأضرار التي لحقت بعدد من شوارع العاصمة طرابلس نتيجة هطول الأمطار، إذ غمرت المياه الشوارع وعددا من السيارات. والتقطت عدسة قسم الإعلام الأمني التابع للمديرية صورا تُظهر ارتفاع منسوب المياه إلي مستوى عالٍ في غالبية شوارع العاصمة بعد هطول الأمطار.

وبدت بعض السيارات وقد غطتها المياه كاملة تقريبا، وذلك في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية من احتمال استمرار التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بخلايا رعدية ببعض المناطق حتى يوم غد الإثنين.