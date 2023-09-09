توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع رادار البث الفضائي أن يمر مركز العاصفة فوق بنغازي مباشرة ويصل شاطئ المدينة نحو الثالثة من صباح يوم الأحد، فيما تصل سرعة الرياح صباحًا إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت نماذج خرائط الرادار أن مدينة بنغازي تشهد ظهرًا هطول أمطار غزيرة بنحو ٢٠ إلى 25 ملليمتر، فيما ترتفع سرعة الرياح ظهرًا إلى ما يقرب 100 كيلومتر في الساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، وذلك على خلفية مرور الإعصار «دانيال» بالقرب من حدود المدينة.

تخصيص أرقام للطوارئ في بنغازي

وخصصت بلدية بنغازي أرقامًا لتواصل المواطنين في حالات الطوارئ.

وشملت هذه الأرقام «0911920900، و0613354784، و0927623814، و0910347256، و0926993396، و0945482330، و0619095524، 0619097036، 0619095393»

حظر تجول في درنة

في حين قرر المجلس البلدي درنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء اليوم السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظًا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية.

ودعا الهلال الأحمر الليبي فرع سكان المناطق المطلة على البحر في درنة مغادرة منازلهم تحسبًا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.

«الكهرباء» تشكل غرفة طوارئ للتعامل مع تداعيات العاصفة المتجهة شرقًا

حظر تجول في درنة.. وإخلاء مناطق بسبب الأحوال الجوية (فيديو)

فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في بنغازي لمواجهة الإعصار «دانيال»

«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة



«القيادة العامة» ترفع درجة الاستعداد القصوى.. وحكومة حماد تعلن عطلة طارئة

وأصدر القائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، السبت، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري في بيان: إن تعليمات المشير حفتر شملت كذلك «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنشاء عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي تتعرض لهذه التقلبات الجوية المرتقبة».

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، إلى إعلان عطلة طارئة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.

ووجهت اللجنة «المؤسسات الصحية جميعها وجهاز الإسعاف والطوارئ، وهيئة السلامة المدنية برفع حالة الطوارئ القصوى، والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الأيام الثلاثة القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية».

تتوقع نماذج رادار البث الفضائي أن تصل سرعة رياح عاصفة دانيال، بعد مرور مركزها شرق بنغازي ظهر الأحد، نحو 100 كيلومتر في الساعة، 9 سبتمبر 2023. (رادار البث الفضائي)

تتوقع نماذج رادار البث الفضائي هطول أمطار غزيرة في بنغازي وجوارها ظهر الأحد بنحو 20 إلى 25 ملليمتر، 10 سبتمبر 2023. (رادار البث الفضائي)