الدبيبة يوجه بتشكيل فرق طوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته بتشكيل فرق طوارئ واستجابة سريعة لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة.

ووجهت تعليمات الدبيبة في خطاب رسمي إلى وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وذلك حسب منصة «حكومتنا» الرسمية.

الأرصاد: أمطار رعدية بمناطق الشمال.. وعطلة طارئة في بنغازي الأحد والإثنين

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق الشمال الشرقي، اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدًا الإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.