انتهاء صيانة 18 مدرسة في سرت أواخر سبتمبر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تتواصل للشهر الثاني على التوالي أعمال صيانة 18 مؤسسة تعليمية في عدد مناطق بلدية سرت، على أن يجري الانتهاء منها في نهاية سبتمبر الجاري، وذلك بدعم من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة لمجلس النواب.

وتستمر الصيانة على قدم وساق عبر شركات فنية متخصصة، ويتابعها عدد من المهندسين الليبيين بإدارة المشروعات في بلدية سرت، وفق تصريحات مصادر من البلدية لـ«بوابة الوسط».

نسبة الإنجاز في صيانة المدارس تتجاوز 70%

ووصلت نسب الإنجاز في أعمال الصيانة إلى أكثر من 70%، ومن المتوقع الانتهاء منها في أواخر سبتمبر الجاري، طبقًا للمواصفات الفنية المتعاقد بشأنها.

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تكلفة صيانة المدرسة الواحدة بين 600 ألف دينار ومليون دينار

وتختلف تكلفة الصيانة بين 600 ألف دينار إلى مليون دينار للمدرسة الواحدة؛ إذ تختلف التكلفة من مدرسة إلى أخرى نظرًا لعدد الفصول الدراسية والمرافق الخدمية بها.

وهذه المدارس لم تجر لها صيانة منذ عشرات السنين. وتضم سرت نحو 91 مؤسسة تعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

أعمال صيانة في مدرسة بسرت. (بوابة الوسط)