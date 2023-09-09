«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

نبهت وزارة العمل التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» على أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية بعدم تمكين العمالة الوافدة من إدارة حرفذات علاقة بحفظ وتجهيز الغذاء (مطاعم وجزارة لحوم ومخبوزات) دون توافر شروط اللياقة الصحية، وخلوّهم من الأمراض.



حالات التسمم الغذائي للمواطنين

جاء ذلك على خلفية تقارير دورية واردة عن تزايد حالات التسمم الغذائي للمواطنين وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وشددت الوزارة على ضرورة «التأكد من معرفة العامل الوافد بضوابط وشروط النظافة، والمعايير الصحية عند تجهيز وتقديم وحفظ الأغذية والمشروبات في المحال التجارية والمطاعم».

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تتكرر مخالفات الوافدين العاملين في محلات المواد الغذائية والمخابز. ففي 5 سبتمبر، ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي وافدا مصريا يبيع لحوما فاسدة داخل ورشة بالمنطقة الصناعية في بوهديمة.