«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» توفير شاحنات شفط المياه، ومباشرة عملها داخل الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس، لمساعدة المواطنين في التنقل والحركة، وفق منشور للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في وقت سابق السبت، هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

مياه الأمطار تغمر شوارع بطرابلس

أظهرت صور، التقطتها عدسة «بوابة الوسط»، آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

والجمعة، قال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

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وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

وقرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بتحديد عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة. كما دعت اللجنة كل عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها من السكان والثروة الحيوانية.