  • Alwasat News
Atwasat

«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:30 مساء
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
الطرابلسي متحدثا خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (أرشيفية: وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» توفير شاحنات شفط المياه، ومباشرة عملها داخل الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس، لمساعدة المواطنين في التنقل والحركة، وفق منشور للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في وقت سابق السبت، هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

مياه الأمطار تغمر شوارع بطرابلس
أظهرت صور، التقطتها عدسة «بوابة الوسط»، آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

والجمعة، قال «مركز طقس العرب الإقليمي» إن العاصفة المتوسطية «دانيال» تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما «اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا».

المقريف يمنح مراقبي التعليم صلاحية إيقاف الدراسة 
مديرية أمن طرابلس تحدد أماكن مستنقعات الأمطار  
بالصور.. أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس
شاهد.. إجراءات حكومة حماد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع شرق ليبيا

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد جوية فرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق «الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر- درنة – طبرق»، وتصل إلى الدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تصل سرعتها أحيانا إلى 70 كم/س.

وقرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بتحديد عطلة طارئة غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة. كما دعت اللجنة كل عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها من السكان والثروة الحيوانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد

لقب تاريخي مرتقب بين ألمانيا وصربيا في نهائي مونديال السلة.. الأحد
«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف

«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال
«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال
النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»
النهر الصناعي يعلن إتمام الإصلاحات بالمسار الشرقي لمنظومة ...
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
«داخلية الوحدة الوطنية» توفر شاحنات شفط لمياه الأمطار
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي
«العمل» تصدر تنبيها بشأن تزايد حالات التسمم الغذائي...
مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة
مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة...
رفع سقف السحب اليومي من مصرفين في سرت إلى 2000 دينار
رفع سقف السحب اليومي من مصرفين في سرت إلى 2000 دينار...
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا...
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ
مركز بنغازي الطبي يطالب بـ«التأهب» لأي طارئ...
المزيد