«خارجية الوحدة الوطنية» تعزى المغرب في ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

عزت وزارة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم السبت، المغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب أراضيه الليلة الماضية، وأسفر عن وفاة 632 في آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية صباح اليوم.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن «خالص تضامنها وتعاطفها مع الشعب المغربي، متمنية تجاوزه هذه الكارثة الطبيعية».

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر الأراضي المغربية الليلة الماضية، مما أسفر عن تدمير مبانٍ، ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم، وفق وكالة «رويترز». وحدد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغاربية، صباح اليوم، مركز قوة الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.

وارتفعت، وفق بيان وزارة الداخلية المغربية، حصيلة وفيات الزلزال إلى 632 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 329 آخرين. وناشدت السلطات الصحية المواطنين التبرع بالدماء لإنقاذ الجرحى.

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً

تعازي المنفي واللافي والدبيبة لضحايا زلزال المغرب

في وقت سابق، عبر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، عن تعازيه للشعب المغربي، والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال، مؤكدا «تضامنه الكامل مع أسر الضحايا». كما تقدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالتعازي إلى ملك المملكة المغربية، محمد السادس، والحكومة والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال الأليم، مؤكدا ثقته في تجاوز المغرب آثار هذه الكارثة.

وعبر نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في يبان، عن «تضامنه مع أهالي الضحايا والذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم»، مؤكدا «دعمه الكامل حكومة المملكة المغربية، وشعبها الشقيق في مواجهة هذه المحنة، وفي جهودها للتعافي منها».