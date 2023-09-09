المنفي يعزي محمد السادس في ضحايا الزلزال: واثقون من تجاوز المغرب آثار الكارثة

القاهرة - بوابة الوسط

عزّى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم السبت، ملك المملكة المغربية محمد السادس، والحكومة والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال الأليم، مؤكداً ثقته في أن يتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة.

وأعرب المنفي، في بيان، عن «الألم والحزن والتضامن معهم بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل»، حسب بيان صادر عن مكتب المنفي.

اللافي متضامن مع أهالي الضحايا

من جهته، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي: «أعبر عن تضامني مع أهالي الضحايا والذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم، وعن دعمنا الكامل حكومة المملكة المغربية، وشعبها الشقيق في مواجهة هذه المحنة، وفي جهودها للتعافي منها»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدبيبة يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً

لقي 632 شخصاً مصرعهم وأصيب 329 بجروح إثر زلزال قوي ضرب المغرب الليلة الماضية، متسببا في أضرار جسيمة، وحالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

الدبيبة يعزي ملك المغرب

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن السلطات «سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار». وتسبب الزلزال في أضرار مادية حسب شهود، وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق، عزّى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الشعب، المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال. وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، وندعو الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية».