«عقوق الوالدين» يكشف ذخيرة مضادة للطائرات في وكر أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، في بيان، اليوم السبت، كشف وكر أسلحة يحتوي على ذخيرة سلاح مضاد للطائرات، وذلك إثر الإبلاغ عن واقعة عقوق أحد الأشخاص والده في القره بوللي.

بدأت الخيوط الأولى للواقعة حين تلقي مركز شرطة قصر الأخيار التابع لمديرية أمن القره بوللي بلاغا بطرد أحد الأشخاص والده من المنزل، وتهديده بالقتل والرماية بسلاح ناري على مركبة عمه.

وكر أسلحة في قصر الأخيار

توجه مدير الأمن وأعضاء تابعون لوحدة البحث الجنائي بمركز قصر الأخيار وقوة دعم المديرية، بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، إلى مكان وجود المبلغ عنه، وجرى القبض عليه، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، لدخول المنزل.

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وخلال عملية التفتيش، جرى العثور على ثلاث بنادق «كلاشنكوف»، وأعيرة نارية، وبندقية «بيكتي»، وصاروخ حراري به دانة وذخيرة، وعدد من ذخيرة سلاح مضاد للطائرات 14.5، وقذيفتي هاون، وأسلحة بيضاء، وقطع من مخدر الحشيش معدة للترويج، وعدد من الأختام المزورة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

أسلحة وذخيرة في وكر أسلحة بقصر الأخيار. (وزارة الداخلية)

أسلحة وذخيرة في وكر أسلحة بقصر الأخيار. (وزارة الداخلية)

أسلحة وذخيرة في وكر أسلحة بقصر الأخيار. (وزارة الداخلية)

أسلحة وذخيرة في وكر أسلحة بقصر الأخيار. (وزارة الداخلية)