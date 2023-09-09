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شركة راس لانوف تشكل فريق أزمة للتعامل مع احتمال حدوث فيضانات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 01:11 صباحا
شركة راس لانوف تشكل فريق أزمة للتعامل مع احتمال حدوث فيضانات
عمال وموظفون في أحد المنشآت النفطية التابعة لشركة راس لانوف. (أرشيفية: شركة راس لانوف)
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قررت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تشكيل فريق أزمة للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة في بيان، الجمعة، إن تشكيل الفريق جاء في إطار متابعة نماذج التوقعات المناخية الدولية المختصة بالأرصاد الجوية والتي تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة تساقط الأمطار في منطقة راس لانوف خلال الأيام المقبلة.

يرأس الفريق مدير عام الصحة والسلامة والبيئة في الشركة، ويضم في عضويته كلًا من: مدير إدارة الخدمات، ومدير إدارة النقل، ورئيس مكتب العلاقات العامة، ومراقب الأمن الصناعي، والناطق الرسمي للشركة، وفق قرار رئيس مجلس الإدارة إدريس الستاوية.

تجنيًا لتكرار حدوث فيضانات 
ويختص الفريق بالتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة، وتفادي تكرار حدوث فيضانات بالمنطقة السكنية رقم (9).

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وبدأ الفريق بالفعل في وضع آلية واضحة لمعالجة الموقف بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تنظيف الطريق العام، وفتح المختنقات الترابية التي من المتوقع أن تتجمع فيها المياه بكميات كبيرة، مما قد يتسبب في تعطيل حركة السير على الطريق الساحلي أمام المدينة السكنية.

تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار
كما تقرر البدء في تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية المنخفضة والمتوقع حدوث ضرر فيها خاصة المنطقة رقم (9).

وأكد الفريق على فتح مسار مجرى المياه في الأودية التي تعبر المدينة السكنية إلى البحر وإجراء معالجات ميدانية سريعة لها.

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