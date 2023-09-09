مديرية أمن طرابلس: القبض على متهم في جريمة قتل بالهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة الهضبة تمكن من القبض على متهم في جريمة قتل تعود إلى 13 فبراير من العام 2016.

وأوضحت المديرية في بيان، الجمعة، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ بوجود شخص مصاب بعيار ناري، مفارقًا الحياة في مستشفى الخضراء العام.

وبسماع أقوال شقيق المتوفى، تبين أن المجني عليه وقعت بينه وبين المتهم خلافات بسبب علاقة نسب بينهما ووقع شجار فأطلق المتهم النيران على رأس المجني عليه فأرداه قتيلًا.

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