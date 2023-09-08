تكدس القمامة فى عدد من الأحياء السكنية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

يعاني موطنو عدد من الأحياء السكنية في مدينة سرت من تكدس القمامة في مناطقهم بشكل متواصل في ظل غياب دور الشركة العامة لخدمات النظافة.

وأرجعت مصادر محلية بالمدينة السبب في ذلك إلى معاناة الشركة العامة لخدمات النظافة من نقص الآليات والوقود ومشاكل آخرى.

- بالصور: تكدس القمامة في أحياء سرت

وأضافت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن السيارة المخصصة لنقل القمامة بالشركة تعاني أيضا من أعطال فنية، مشيرة إلى عدم توافر السيولة النقدية لدى الشركة اللازمة لسدادت التزاماتها تجاه العمالة والعمليات اليومية.

وذكرت المصادر أن هناك 13 سيارة تتحرك حالية بمختلف المواقع السكنية وشوارع المدينة لجمع القمامة، إلا أن منطقة سرت كبيرة جدا وتمتد على مساحة ساشعة من الصعب تغطيتها بهذا العدد من السيارات المخصصة لجمع القمامة.