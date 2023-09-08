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محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد والإعدام لـ6 متهمين في جرائم قتل مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 04:45 مساء
محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد والإعدام لـ6 متهمين في جرائم قتل مختلفة
دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاما بالسجن المؤبد والإعدام ضد 6 متهمين في جرائم قتل مختلفة، تسببت في مقتل 6 أشخاص، وذلك في ثلاث قضايا وقعت خلال عامي 2011 و2012، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة.

صدرت الأحكام من محكمة الجنايات أمس الخميس الموافق السابع من سبتمبر الجاري. وأوضح البيان أن أحكام الإعدام «صدرت ضد مرتكبي واقعات قتل عمد، نجم عنها إزهاق ست أرواح».

السجن المؤبد والإعدام لثلاثة متهمين
القضية الأولى وقعت أحداثها «العام 2011 لواقعات: انتهاك حرمة مسكن، وقتل ثلاثة من قاطنيه، وإحداث أذى شخصي خطير بآخريْن».

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وبدأت النيابة العامة التحقيق في هذه القضية، وانتهت «إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 متهماً، فتولَّت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس مهمة التحقيق في الواقعات المسندة إلى المتهمين، فانتهت المحكمة إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على ثلاثة من المتهمين، وإنزال عقوبة السجن لاثنتيْ عشرة سنة ضد البقية».

إعدام 3 أشخاص في قضيتي قتل
في القضية الثانية، «استعملت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمَّد، خلال العام 2012، قتْل شخصيْن، وتسبَّب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين، فقضت محكمة الجنايات بإدانته، وأنزلت به عقوبة الإعدام».

وفي القضية الثالثة، «رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمَيْن تعمَّدا، العام 2012، مطاردة مجني عليه، حتى ظفرا به، وأَطلقا عليه أعيرة نارية أدَّت إلى مقتله، فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما، وأنزلت بهما عقوبة الإعدام».

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