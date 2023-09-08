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وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع «يونيسف»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 04:04 مساء
وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع «يونيسف»
اجتماع الكيلاني مع ممثلي «يونيسف» في ليبيا، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا (يونيسف) فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، بما فيها برامج التدريب والدعم الفني للوزارة.

واجتمعت الكيلاني مع ممثل «يونيسف» في ليبيا ميكيلي سيرفادي، ومساعدته يسر بن الأمين، الأربعاء، بحضور الخبير الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية علي فرج، ومديرة إدارة الأسرة والمرأة بالوزارة وجدان أشتيوي، ومروة ميلة من مكتب التعاون الفني بالوزارة.

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وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والبرامج المشتركة التي تنفذها «يونيسف» في ليبيا مثل مراكز «بيتي»، لإيواء الأطفال، المزمع افتتاحها قريبا، والتي أنشأتها «يونيسف» بإشراف الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة «برامج التدريب والدعم الفني للوزارة والجهات التابعة لها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، خدمةً لأطفال في ليبيا».

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