نزح مياه الأمطار من شوارع طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

واصل أفراد شركتي المياه والصرف الصحي والخدمات العامة جهودهم، لنزح مياه الأمطار التي غمرت شوارع العاصمة طرابلس، بعد هطولها بغزارة مساء أمس حتى صباح اليوم الجمعة.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» صورا لتعامل أفراد الشركتين مع المياه التي غطت العديد من الطرق الرئيسية.

دعوة سائقي السيارات إلى توخي الحذر

دعا قسم الإعلام الأمني في مكتب العلاقات العامة بالمديرية سائقي السيارات إلى توخي الحذر خلال القيادة عبر الشوارع الغارقة، وفي ظل استمرار الطقس المتقلب، لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

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ووقع حادث مروري مروع بطريق المطار، حين انزلقت إحدى السيارات قرب الجسر الحديد، لترتطم بأخرى، مما أودى بحياة شخص، وفق المديرية.

نزح مياه الأمطار في شوارع طرابلس، 8 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

نزح مياه الأمطار في شوارع طرابلس، 8 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

نزح مياه الأمطار في شوارع طرابلس، 8 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

نزح مياه الأمطار في شوارع طرابلس، 8 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)