حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 8 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال تكون جيدة اليوم السبت وغدا الأحد على الشمال الغربي تصحبها خلايا رعدية ما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

ومن المتوقع أيضا أن تكون الأمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين على الشمال الشرقي، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، فيما تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع على الشمال الغربي ابتداء من يوم الأحد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع التدريجي ابتداء من يوم الأحد.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل يوم الأحد لسقوط أمطار قد تكون غزيرة خاصة على الخليج وسهل بنغازي، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا من مساء السبت إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غات -غدامس- الحمادة

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.