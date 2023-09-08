جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

فيما لم تخفت حدة الانتقاد والاحتجاج على خطوة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتجاه التطبيع مع «إسرائيل» عبر لقاء وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما قبل أسبوعين، طالت لعنة الخلافات «اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق» فانسحب منها عدد من أعضائها قبل مرور وقت طويل على ظهورها.

هذه المستجدات شجعت مجلس النواب على الاستمرار في الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال، وفي الوقت نفسه سارع المجلس إلى إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بالإجماع بعد تسلمها من الحكومة التي يرأسها أسامة حماد وتقدر بـ89 مليار دينار؛ أي 18.54 مليار دولار، وهو ما يعكس أمرين، إما إدراك مجلس النواب أن مسار تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وليس موحدة كما تطالب الأمم المتحدة وقوى غربية كبرى لا يزال طويلًا وقد لا يحدث، لذلك اعتمد ميزانية حماد، أو أن الخطوة جاءت لخلط الأوراق، وامتحان مدى تجاوب مصرف ليبيا المركزي الذي قطع شوطاً مهماً على طريق إنهاء الانقسام بعد 9 سنوات، خاصة أن مجلس النواب أبدى تصوراً بأنه «ستكون أوجه صرف هذه الميزانية موحدة على مستوى الدولة الليبية» بعد توحيد البنك.

التشكيك يلاحق مشروعية اللجنة المالية العليا

وفي كلتا الحالتين، فطريقة تمويل الميزانية الجديدة ستحسم الجدل، ويبقى التشكيك يلاحق مشروعية واستمرار اللجنة المالية العليا التي شكلها المجلس الرئاسي حديثاً، فقد اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة الثلاثاء، أن «أية أوجه صرف من أية لجان موازية من بينها اللجنة المالية العليا التي شكلها المجلس الرئاسي سيعتبر إهداراً للمال العام، وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات النافذة».

ويؤكد هذا الموقف الخلاف بين مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بعدما أصدر الأخير قراراً بتشكيل اللجنة العليا بهدف «تحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية»، وتضم 17 عضواً، منهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وينسف عقيلة صالح جهود اللجنة المالية العليا التي عقدت خمسة اجتماعات إلى الآن، وآخرها في مدينة سبها؛ حيث جرى التوصل إلى نموذج مقترح للإفصاح والمعايير المقترحة للميزانية الموحدة لسنة 2024.

وأحاطت بإنشاء اللجنة في يوليو الماضي ضغوط من جبهة الشرق حين هدد المشير خليفة حفتر باتخاذ بدائل أخرى لتقاسم عوائد النفط وتحت دعم أميركي، بعدما انتقدت واشنطن مراراً «الإنفاق غير الشفاف» لحكومة الوحدة الوطنية.

استقالة أعضاء باللجنة المالية العليا

ومع انتهاء مهلة تقديم نتائج أعمالها قبل 31 أغسطس الماضي، وبدل أن تقدم على ذلك، فاجأت أنباء استقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي من عضوية اللجنة، بجانب 4 أعضاء آخرين هم: فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبد الله العبيدي، بعد مرور قرابة شهرين على عضويتهم بها؛ إذ اعتبر البرعصي أن «اللجنة المالية العليا شكّلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية».

الأعضاء المستقيلون ويمثلون جناح الشرق برروا خطوتهم، وفق ما تناقلته وسائل إعلام، بأن اللجنة لم تحسم آلية توزيع الإنفاق الحكومي، معبّرين عن رفضهم صدور بيان اللجنة الأخير دون استشارتهم.

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المنفي: اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني

بدوره خرج المنفي ليرد على المشككين من مدينة سبها قائلاً: إن «اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع، اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص، ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق»، معرباً عن استغرابه من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، مؤكداً أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف الأطراف كافة، وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، ومطالباً الجميع بعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ.

«المركزي» يفصح عن نفقات 8 أشهر

وبالتزامن مع السجال الحاصل، أفصح مصرف ليبيا المركزي عن قيمة الإنفاق خلال الثمانية أشهر الأخيرة من العام الجاري، مبيناً أن نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أغسطس المنقضي بلغت 3 مليارات و668 مليوناً و664 ألفاً و603 دنانير، منها ملياران و25 مليوناً و925 ألفاً و594 ديناراً لباب الرواتب، تمثّل نحو 55 % من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

وجرى صرف مليار و297 مليوناً و597 ألفاً و637 ديناراً تحت بند «جهات أمنية» تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ويندرج ضمن هذه المصروفات إنفاق لم يوضحه المصرف المركزي بشأن الجهات الأمنية، وإن كانت تتعلق بالتشكيلات المسلحة التي تتصارع على النفوذ والسلطة في طرابلس وما جاورها، لا سيما على ضوء ما خلفته الاحتجاجات المنددة بالخطوات التطبيعية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وإسرائيل، بعد لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما؛ حيث وسَّعت من دائرة أعدائه والمطالبين برحيله.

احتقان بين التشكيلات العسكرية في مصراتة

في المقابل أعلن الدبيبة إنشاء غرفة أمنية في مصراتة خلال اجتماع حكومي، في خطوة فسرت بأنها محاولة لمواجهة الاحتقان الواسع بين التشكيلات العسكرية في المدينة، بعد أن أصدرت كتائب «المجلس العسكري ـ مصراتة» بياناً أعلنت فيه رفضها التدخلات الأجنبية في البلاد.

وسبقها إعلان اتحاد ثوار مصراتة أنه «لم يعد يعترف بحكومة الدبيبة، ودعا إلى تشكيل حكومة بديلة». وفي السياق شهدت مدينة الزنتان مظاهرات منددة بالخطوة «التطبيعية». ويبدي مراقبون مخاوفهم من انزلاق الاحتقان إلى مواجهات مسلحة أو أعمال عنف، وربما إعادة ليبيا إلى دائرة تفعيل المجالس العسكرية.

وخلال ذلك كله، لم يبد أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا حققت تقدماً يذكر نحو دفع الجميع إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي، على الرغم من تكثيف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تحركاته، وتواصله مع مختلف فرقاء الأزمة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمسار الانتخابي المعطل، لكنه كان يكتفي في كل مرة بالدعوة إلى حوار بناء، والتمسك بضرورة استكمال إطار قانوني للعملية الانتخابية قابل للتنفيذ.