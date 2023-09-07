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«المركزي»: الكبير وباتيلي استعرضا «خارطة طريق قادمة» للمصرف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 10:30 مساء
«المركزي»: الكبير وباتيلي استعرضا «خارطة طريق قادمة» للمصرف
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الخميس 7 سبتمبر 2023 (المصرف المركزي)
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قال مصرف ليبيا المركزي إن المحافظ الصديق الكبير استعرض مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي «خارطة الطريق القادمة لدور المصرف في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد».

جاء ذلك خلال استقبال لقاء جمعهما في مقر المصرف المركزي اليوم الخميس، بحسب بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

وأوضح البيان أن اللقاء شهد الوقوف على «الجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح للإنفاق والإيراد العام، وفقًا للبيانات الشهرية التي ينشرها».

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«المركزي»: باتيلي أكد دعم البعثة الأممية لخطوات توحيد المصرف
ونقل البيان عن باتيلي تأكيده «الدعم التام من البعثة لجهود توحيد المركزي، واستعدادها للتعاون ومساندة المصرف في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص».

وعقد الصديق الكبير سلسلة لقاءات خلال الأيام الماضية، شملت السفير الأميركي لدى ليبيا ريشارد نورلاند، وسفير فرنسا مصطفى مهراج، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وشارك الكبير، في وقت سابق اليوم، في لقاء عُقد بطرابلس ضم إلى جانبه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وقبل يومين أقر مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023 لصالح حكومة أسامة حمّاد، قبل أن يصدر بيان لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أعلنوا من خلاله دعم اللجنة المالية العليا، ودعوا إلى توحيد المؤسسات.

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الخميس 7 سبتمبر 2023 (المصرف المركزي)
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الخميس 7 سبتمبر 2023 (المصرف المركزي)
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