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مجلس الدولة: «اجتماع طرابلس» حث اللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:35 مساء
مجلس الدولة: «اجتماع طرابلس» حث اللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها
اجتماع المنفي والدبيبة وتكالة والكبير في طرابلس، الخميس 7 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن المجتمعين في طرابلس، اليوم الخميس، حثوا اللجنة المالية العليا على سرعة إنجاز أعمالها، وصولًا إلى عملية التوزيع العادل للموارد المالية، وتحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن.

حضر الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

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مجلس الدولة: «اجتماع طرابلس» تناول «سبل حماية العملية السياسية»
وأضاف البيان، عبر صفحة المجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول «سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار للوصول إلى الانتخابات»، لافتًا إلى أن المجتمعين «أكدوا ضرورة حماية السيادة الليبية عبر تعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق الواسع وتوحيد المؤسسات، في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المكملة له، والتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا».

ويأتي الاجتماع بعد يوم من بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي أعلنوا من خلاله دعم اللجنة المالية العليا، ودعوا إلى توحيد المؤسسات، وكذلك بعد يومين من إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023 لصالح حكومة أسامة حمّاد.

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