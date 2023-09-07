تكالة والكبير يبحثان تأثيرات «ميزانية النواب» على لجنة الترتيبات المالية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، تأثيرات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023 الذي أقره مجلس النواب قبل يومين على لجنة الترتيبات المالية التي شكلها المجلس الرئاسي.

دعم الاستدامة المالية للدولة

والتقى تكالة والكبير اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن «اللقاء بحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية».

- المنفي يترأس اجتماعا للمؤسسات السيادية في طرابلس

- الجامعة العربية ترحب بتشكيل اللجنة المالية العليا وتدعو لسرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية

- النواب: الميزانية «موحدة» وأي أوجه للصرف خارجها تجاوز للقانون المالي للدولة

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن تكالة أكد للكبير خلال اللقاء «دعم المجلس الأعلى كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية».

توافق على عمل اللجنة المالية العليا

وشارك كل من تكالة والكبير في اجتماع المؤسسات السيادية الذي عقد اليوم بمشاركة كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس توافق المشاركون على ضرورة سرعة قيام اللجنة المالية العليا لمهامها بما يحقق العدالة والشفافية، وكذلك تنفيذ سياسة توحيد المؤسسات وتكاملها.

ترحيب عربي باللجنة المالية العليا

وأقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023 المقدم من حكومة أسامة حماد، واعتبر المجلس في بيان أن «أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيعد تجاوزًا للقانون المالي للدولة».

وأمس الأربعاء، أكد مجلس جامعة الدول العربية ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا، مشددًا على ضرورة «حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها».

لقاء تكالة والكبير في طرابلس، الخميس 7 سبتمبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)