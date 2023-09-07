الطرابلسي يناقش مع باتيلي ملف الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ملف الهجرة غير الشرعية، وحماية الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بديوان وزارة الداخلية، تناول عددًا من المواضيع الأمنية، واستعراض الخطة الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار على المستوى الوطني، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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الطرابلسي: وزارة الداخلية مستعدة لتأمين الانتخابات

وأضاف البيان أن الطرابلسي «استعرض للمبعوث الأممي خطة عمل الوزارة، وما حققته من نتائج إيجابية ساهمت في الاستقرار الأمني»، موضحًا أن «الوزارة على استعداد تام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا».

وفي الرابع من فبراير الماضي، اجتمع باتيلي والطرابلسي في مقر الوزارة بطرابلس، وناقشا أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وملفات الهجرة غير الشرعية، وحماية وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطن، وتأمين الانتخابات.

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس 7 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس 7 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي والمبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس 7 سبتمبر 2023 (وزارة الداخلية)