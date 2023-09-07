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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 11:52 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.85 دينار مقابل 4.84 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.20 دينار، في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مقابل 6.10 دينار أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.

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