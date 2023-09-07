هورندال: حزينة لمغادرة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال عن حزنها لقرب مغادرتها مهمتها، بعد تكليف الحكومة البريطانية سفير جديد.

وقالت هورندال: «أنا حزينة جدا لأني سأغادر ليبيا قريبا، لكن يسعدني أن أسلم مهامي لزميلي الرائع الدكتور مارتن لونغدن.. أنا متأكدة أنه سيحب ليبيا بقدر ما أحبها»، حسب تغريدة على حسابها بموقع «إكس»، أمس الأربعاء.

بريطانيا تعين لونغدن سفيرا جديدا لدى ليبيا

وأمس، أعلنت الحكومة البريطانية تعيين لونغدن سفيرًا جديدًا لدى ليبيا، وسيتسلم مهام منصبه خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تنتقل هورندال إلى منصب دبلوماسي آخر.

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وفي أول تصريح له بعد تكليفه بالمهمة، كتب لونغدن على حسابه بموقع «إكس»، «يسرني جدا أن أمثل المملكة المتحدة كسفير جديد لجلالة الملك في ليبيا هذا الخريف.. سأنضم إلى فريق ممتاز من الزملاء البريطانيين والليبيين في السفارة، وأنا متحمس لبدء عملي والتعرف على الناس والأماكن في هذا البلد الرائع».