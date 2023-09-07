«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من طرابلس إلى رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• تكاثر السحب مع فرصة لسقوط الأمطار يتخللها سحب رعدية.

• الرياح شمالية غربية وتكون غربية غدا على ساحل مصراتة وسرت سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.00 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.