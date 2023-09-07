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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 7 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:45 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 7 سبتمبر 2023)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة على معظم مناطق الشمال تصحبها خلايا رعدية أحيانا اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز استمرار هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم السبت، ما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار جيدة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم السبت، قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة من الغد، ويستمر هطول الأمطار من حين إلى آخر إلى يوم الإثنين ومن المتوقع أن تكون غزيرة من يوم الأحد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

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