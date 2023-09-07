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تصدير 12 ألف طن حديد إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 09:26 صباحا
تصدير 12 ألف طن حديد إلى مصر
سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
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أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب تصدير 12 ألف طن حديد «مقولب على الساخن» إلى مصر على متن سفينتين.

وفي الوقت نفسه، جرى تفريغ مكورات خام الحديد في ميناء الشركة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

شركة الحديد والصلب تصدر نحو 37 ألف طن لإيطاليا وألمانيا

وأشارت الشركة إلى أن تطوير رصيف الميناء عبر مده إلى 1080 مترا أسهم في تأهيله للقيام بعمليات التفريغ والشحن في آن واحد.

ووجهت الشكر إلى العاملين في قسمي الاختزال المباشر ومناولة الخامات، وأيضا العاملين في الإدارات المساندة.

سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
سفينة شحن خلال تحميلها بشحنة حديد مصدرة إلى مصر، 6 سبتمبر 2023، (شركة الحديد)
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