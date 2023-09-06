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حماد يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 09:28 مساء
حماد يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات
حماد يشهد أداء أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات اليمين القانونية 6 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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شهد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، أداء أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية شحات اليمين القانونية.

حضر أداء اليمين القانونية نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبد الشفيع، وذلك وفق بيان نشرته حكومة حماد عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وعقب أداء اليمين القانونية، «اقترع أعضاء المجلس لانتخاب عميد للبلدية، مما أسفر عن تنصيب عيد الصابر عميدا للمجلس البلدي».

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ووفق البيان، «بارك رئيس الحكومة للمجلس البلدي نجاحهم في الانتخابات، وحضهم على التفاني في أداء الأمانة التي يحملونها تجاه المواطنين في بلديتهم، وطالبهم بسرعة مباشرة أعمالهم بعد تسلم مهامهم من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في بلدية شحات».

إحدى أعضاء المجلس تقترع لانتخاب عميد للبلدية، 6 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
إحدى أعضاء المجلس تقترع لانتخاب عميد للبلدية، 6 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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