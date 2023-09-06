ضبط متهم بخطف وقتل مواطن العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بخطف وقتل مواطن العام 2020.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعضاء مركز شرطه ككلة الشمالي ومركز شرطة الوسط، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي في مديرية أمن شرق الجبل، ضبطوا مطلوبا في واقعة خطف وقتل مواطن في الأول من أبريل 2020.

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وأضافت أن المتهم اعترف بالمشاركة، رفقة آخرين، في خطف المجني عليه وقتله، ومشاركته أيضا في جريمة قتل شخصين آخرين.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات الاختصاص، وأن البحث جارٍ، لضبط شركائه في الجريمة.