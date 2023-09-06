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بالأسماء.. إيفاد 85 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 08:29 مساء
بالأسماء.. إيفاد 85 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية للدراسة بالخارج
الاجتماع العادي السابع للعام الجاري لمجلس وزراء «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الخميس 31 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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أصدر مجلس وزراء «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» قرارا بإيفاد 85 طالبا من خريجي التعليم الثانوي والثانوي الديني للعام الدراسي 2022-2023 لاستكمال دراستهم بالخارج.

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ونشرت منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» قائمة أسماء عدد من الطلبة الموفدين، والتي تبدأ باسم الفاروق يوسف محمد علي الشكري من بنغازي، الحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة بمجموع 99.8%، وتنتهي باسم الزهراء إبراهيم حسين علي من تاجوراء، الحاصلة على المركز التاسع المكرر بمجموع 99.2%. بينما لم تنشر الحكومة أسماء بقية القائمة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، العادي السابع للعام 2023، الخميس الماضي، أعلن وزير التعليم موسى المقريف ترشيح 83 طالبا للإيفاد، من بينهم «60 طالبا وطالبة من القسم العلمي، و13 طالبا وطالبا من القسم الأدبي، و10 طلاب من التعليم الديني».

قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
قائمة بأسماء الطلبة الموفدين. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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