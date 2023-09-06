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نجاح الحقن الجيني لطفلين ليبيين مصابين بضمور العضلات في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 07:43 مساء
نجاح الحقن الجيني لطفلين ليبيين مصابين بضمور العضلات في مصر
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أعلن نجاح عمليتي حقن جيني أجريتا لطفلين دون الثانية في مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية 6سبتمبر 2023 (حكومتنا)
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أعلن جهاز تطوير ودعم الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، نجاح عمليتي حقن جيني أجريتا لطفلين دون الثانية في مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية، بموجب اتفاق تعاون يشمل حقن 10 أطفال ليبيين، لإنقاذهم من ضمور العضلات.

وقال بيان نشره جهاز تطوير ودعم الخدمات العلاجية أن «المكتب الصحي في مصر التابع لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أشرف على حالة الطفلين: محمد أبو عايشة وأحمد عبد العزيز المصابين بضمور العضلات، حتى دخولهما غرف العزل، حيث جرى إعطاؤهما الحقن الجينية بنجاح».

وأوضح البيان أن الإجراء الطبي للطفلين المصابين جرى بموجب «اتفاق تفاهم بين رئيس الجهاز، الـدكتـور أحمـد مليـطان، ومـديـر مركـز الطب العالمي بجمهورية مصـر، وقع في مايـو الماضي، ليجرى بموجبه إيفاد ونقل 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات تحت سن العامين في ليبيا، لتلقى الحقن الجينية اللازمة لعلاجهم في مصر».

ما هو ضمور العضلات؟
حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها المصاب قدرته العضلية، لتصبح عضلاته أقل ضعفا وقوة مع مرور الوقت، وتتعدد أسبابه بين سوء التغذية والعوامل الوراثية وقلة النشاط.

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1600 حالة مصابة بضمور العضلات في أنحاء ليبيا

1600 حالة ضمور عضلات مسجلة في ليبيا
لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الأطفال المصابين بضمور العضلات في ليبيا. لكن هناك 1600 حالة جرى تسجيلها رسميا العام 2022، بعدما أعلن مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أحمد مليطان، في الخامس والعشرين من يناير 2022، تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات، بناءً على كتاب وجهه وزير الصحة إلى رئيس الحكومة.
وفي 7 فبراير 2022، أعلنت اللجنة المكلفة «فلترة 1600 ملف لمرضى ضمور العضلات من عموم مناطق ليبيا»، وفق بيان آنذاك.

جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أعلن نجاح عمليتي حقن جيني أجريتا لطفلين دون الثانية في مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية 6سبتمبر 2023 (حكومتنا)
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أعلن نجاح عمليتي حقن جيني أجريتا لطفلين دون الثانية في مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية 6سبتمبر 2023 (حكومتنا)
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أعلن نجاح عمليتي حقن جيني أجريتا لطفلين دون الثانية في مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية 6سبتمبر 2023 (حكومتنا)
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أعلن نجاح عمليتي حقن جيني أجريتا لطفلين دون الثانية في مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية 6سبتمبر 2023 (حكومتنا)
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