السفير التركي يؤكد للدبيبة حرص أنقرة على تعزيز العلاقات الإستراتيجية وعودة الخطوط التركية إلى ليبيا

بحث رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، خلال لقائهما في طرابلس اليوم الأربعاء، تسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وعودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.
وأكد السفير التركي للدبيبة «حرص أنقرة على تطوير العلاقات الإستراتيجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وأبدى استعداده لـ«تذليل كل الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا»، وذلك بعدما ناقشا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا».
تكالة يبحث «المصالحة الوطنية» ونتائج «6+6» مع السفير التركي
مستشار الدبيبة يبحث مع السفير التركي مستجدات التعاون في مجال الكهرباء
السفير التركي يجرى لقاءات عديد
عقد السفير التركي، منذ مطلع الشهر الجاري، لقاءات عديدة مع أطراف فاعلة، إذ بحث مع بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، 13 من أغسطس، ملف المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق الاستقرار السياسي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
والتقى، 22 من أغسطس، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة، أسامة الضراط، وبحثا مستجدات التعاون في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، وسبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» آنذاك.
كما ناقش في اليوم نفسه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر العبيدي، خلال لقائه، تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وزير الخارجية التركي يستقبل تكالة في أنقر
الأسبوع الماضي، استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة لـ«تكالة» خارج ليبيا منذ انتخابه رئيسا للمجلس مطلع أغسطس
ونشرت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة «إكس» صورتين للقاء فيدان وتكالة، دون ذكر تفاصيله. كما لم يعلنها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
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