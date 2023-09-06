السفير التركي يؤكد للدبيبة حرص أنقرة على تعزيز العلاقات الإستراتيجية وعودة الخطوط التركية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، خلال لقائهما في طرابلس اليوم الأربعاء، تسهيل إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الليبيين، وعودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا.

وأكد السفير التركي للدبيبة «حرص أنقرة على تطوير العلاقات الإستراتيجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وأبدى استعداده لـ«تذليل كل الصعوبات التي تواجه استئناف الخطوط التركية رحلاتها من ليبيا»، وذلك بعدما ناقشا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا».

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