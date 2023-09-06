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وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 07:14 مساء
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
حسومي مسعودو، وزير الخارجية في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم في لقاء مع قناة فرانس 24، في 15 أغسطس 2023
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دافع حسومي مسعودو، وزير الخارجية في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم عن الخيار العسكري في النيجر، قائلًا إن «بلاده ليست ليبيا وبازوم ليس القذافي»، مقدمًا موقفًا متشددًا من مبادرة الجزائر لحل الأزمة.

وعلّق حسومي مسعودو المتواجد في فرنسا، على تصريحات الوزير الإيطالي أنطونيو تاياني غير المؤيد للتدخل العسكري، موضحًا أنه في نهاية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يومي 30 و31 أغسطس، شارك فيه الوزير النيجري، «ظهر إجماع وفهم جيد» لنظرتهم تجاه الحل، بعد توضيح تصورهم.

وفي مقابلة مع الإذاعة الفرنسية الحكومية، الأربعاء، تساءل عما يروّج له الإيطاليون؟ معتبرًا أن ذلك «دعاية يقوم بها مؤيدو الانقلاب الذين يقولون إن التدخل العسكري سيكون بمثابة حرب كبيرة، كما حدث في ليبيا».

وقال إن الأوروبيين يعتقدون أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ويتحول الوضع على غرار الأزمة الليبية، مردفًا: «لكني قمت بإقناعهم بأن التدخل العسكري سيكون فقط مقتصرًا على نيامي، كما أن الوضع في النيجر مختلف عما كان في ليبيا، النيجر ليست ليبيا، وبازوم ليس معمر قذافي»، وفق تعبيره.

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حسومي: «إيكواس» لن ترد على مبادرة الجزائر
وفي إشارة لمبادرة الجزائر التي تنص على فترة انتقالية من 6 أشهر، يرى حسومي أن «وجهة نظر الجزائر في وضع النيجر لا تهمهم». وزعم أن «الجزائر لم تشارك سابقًا في شؤونا، ونحن دولة عضو في جماعة دول غرب أفريقيا إيكواس، وهي التي تدير الأزمة حاليًا، وليست الجزائر، بالإضافة إلى أنها تنتمى لشمال أفريقيا التي لديها طبيعتها الخاصة».

‏وذهب الدبلوماسي النيجري لدعوة الجزائر إلى لعب دور الوسيط، لكن في منطقة شمال أفريقيا، مضيفًا «إيكواس لن ترد على مبادرة الجزائر، لأنها مخالفة لمطالب رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا».

حسومي: استعدادات «إيكواس» للتدخل العسكري في النيجر دخلت مرحلة متقدمة
وكشف حسومي أن استعدادات «إيكواس» للتدخل العسكري في النيجر دخلت مرحلة متقدمة، و«أن هذه الاستعدادات ليست حربًا على النيجر؛ بل هي عملية لمرة واحدة تهدف إلى استعادة سلطة الرئيس بازوم»، على حد قوله.

واستبعد مسعودو أن يلجأ قادة الانقلاب إلى اقتحام مقر السفير الفرنسي في نيامي، نظرًا لمخاطر هذه العملية عليهم.

ويوم 2 أغسطس، قال وزير الخارجية الإيطالي: إنه «يجب تفادي أي تدخل عسكري غربي في النيجر». وفي لقاء تلفزيوني، دعا تاياني إلى استبعاد أي تدخل عسكري غربي في النيجر، لأنه سيعد «استعمارًا جديدًا». وأضاف: «يجب أن نعمل لضمان أن تسود الدبلوماسية في النيجر واستعادة الديمقراطية».

وفي 26 يوليو الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني انقلابًا عسكريًا أطاح بنظام بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي إلى الآن.

وفي الوقت الحالي، يواصل محتجون محاصرة مقر السفير الفرنسي في العاصمة نيامي، بعدما أقرت المحكمة العليا في النيجر طرد السفير فورًا وإلغاء حصانته الدبلوماسية عقب تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى رئيس المحكمة.

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