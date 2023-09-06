انتشال جثة امرأة أفريقية من إحدى الورش المهجورة في غات

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل متطوع جمعية الهلال الأحمر فرع غات جثة امرأة أفريقية من العمالة الوافدة عثر عليها بإحدى الورش المهجورة في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا، وذلك بعد ورود بلاغ بشأنها من السلطات المحلية وجهاز البحث الجنائي.

وأضاف فرع جمعية الهلال الأحمر في غات عبر صفحته على «فيسبوك» أنه تلقى بلاغًا بشأن الجثة مساء يوم السبت الماضي من السلطات المحلية وجهاز البحث الجنائي بالمدينة أفاد «بوجود جثة امرأة أفريقية من العمالة الوافدة بإحدى الورش المهجورة مساء يوم السبت 2 سبتمبر» الجاري.

- صور: انتشال جثة مهاجر أفريقي من مياه تاجوراء

- الهلال الأحمر ينتشل جثتين قبالة شاطئ صبراتة

وأضاف فرع جمعية الهلال الأحمر في غات أن فريق انتشال الجثث بالفرع انتقل رفقة متطوعي شعبة البركت إلى مكان الجثة وقاموا بانتشالها وتسليمها إلى جهاز البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ونشرت صفحة الفرع صورًا لفريق انتشال الجثث التابع لفرعها في مدينة غات أثناء قيامهم بانتشال ونقل الجثة.

حفظ الجثة المنتشلة من إحدى الورش المهجورة في غات بثلاجة الموتى، السبت 2 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع غات)

حفظ الجثة المنتشلة من إحدى الورش المهجورة في غات بثلاجة الموتى، السبت 2 سبتمبر 2023. (جمعية الهلال الأحمر فرع غات)