مع انتهاء مهامها.. السفيرة البريطانية تؤكد الانعكاسات الإيجابية لتوحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الأربعاء، بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى «انعكاساته الإيجابية على المستوى المحلي والدولي والمساعدة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات وجذب الشركات البريطانية لاستئناف نشاطاتها في ليبيا».

واستقبل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم، السفيرة البريطانية لمناسبة انتهاء عملها كسفيرة في ليبيا، وجرى التطرق للعديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

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توحيد المصرف المركزي وردود فعل واسعة

وفي 20 أغسطس الماضي، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي، وهو القرار الذي لقي ردود فعل محلية وعربية ودولية واسعة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق تعيين الدبلوماسي مارتن لونغدن سفيرًا جديدًا لها لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة الحالية كارولين هورندال. وسيتسلم لونغدن مهام منصبه الجديد في ليبيا خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تنتقل هورندال إلى منصب دبلوماسي آخر، وفق قرار الحكومة المنشور اليوم.

من لقاء الكبير والسفيرة البريطانية في طرابلس، 6 سبتمبر 2023. (المصرف المركزي)