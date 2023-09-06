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بالصور.. لقاء النائب العام مع وزير النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 03:25 مساء
بالصور.. لقاء النائب العام مع وزير النفط والغاز
من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
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التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، أمس الثلاثاء، وزير النفط والغاز محمد عون.

وحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام، فقد تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال تعزيز مقتضيات المصلحة العامة، واستعراض المسائل الداخلة ضمن ولاية هيئة النيابة العامة.

أفعال ماسة بالاقتصاد الليبي
ولم يوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام تفاصيل اللقاء، فيما يكرر مكتب النائب العام التأكيد أن سلطة التحقيق تتخذ تدابيرها الرامية إلى رد الأفعال الماسة بالاقتصاد الوطني.

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وفي الشهر الماضي، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بحبس آمر سرية الإسناد على ذمة التحقيق في تهمة «تسهيل تهريب المحروقات، بغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة»، فيما لم يذكر المكتب اسم آمر السرية.

من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
من لقاء الصور وعون في طرابلس، 5 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)
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