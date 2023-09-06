اللافي يؤكد أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات».

وجدد اللافي، خلال لقاء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني، دعوته لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وحسب البيان، فقد ناقش اللقاء تعزيز الجهود المحلية والدولية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الأفريقي.

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وأشاد السفير الإيطالي بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدًا دعم بلاده مساعي المجلس كافة من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن من مصلحة إيطاليا ودول المنطقة الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

ولقاء اللافي والسفير جيانلوكا ألبريني هو الأول بينهما منذ استلام الأخير مهام عمله على رأس السفارة الإيطالية في طرابلس خلفًا للسفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي الذي غادر منصبه قبل شهرين.