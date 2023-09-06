انطلاق الحوار العربي - الياباني بمشاركة الحويج

القاهرة - بوابة الوسط

رأس وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج وفد ليبيا المشارك في الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي - الياباني.

وجاءت أعمال الدورة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات وتوحيد الرؤى حول القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية بين العرب واليابان، وتحقيق شراكة على مختلف المستويات لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وعقب صدور قرار وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد تسريب لقائها في روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، كلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وزير الشباب فتح الله الزني بتولي مهام حقيبة الخارجية، إلا أنه اعتذر خلال اجتماع الحكومة الأخير، ليقترح الدبيبة مساهمة «الوزراء» في تسيير الجهاز الدبلوماسي.

المشاركون في الحوار العربي - الياباني بالقاهرة، 6 سبتمبر 2023، (وزارة الاقتصاد)