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«فريدم هاوس»: لا مسار واضحا للانتخابات في ليبيا.. والسلاح يحكم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 01:38 مساء
«فريدم هاوس»: لا مسار واضحا للانتخابات في ليبيا.. والسلاح يحكم
عناصر مسلحة في طرابلس. (الإنترنت)
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رسم تقرير أعدته منظمة «فريدم هاوس» الأميركية خريطة للوضع السياسي في ليبيا، مشيرة إلى غياب خطة واضحة لإجراء الانتخابات كما هو مقرر نهاية العام الجاري، مع استمرار اعتماد النفوذ السياسي بشكل كبير على قوة السلاح.

وصنفت المنظمة الأميركية في تقريرها السنوي ليبيا كدولة غير حرة، بمجموع نقاط 10 من 100. وتوضع المراتب على مقياس من صفر (الأقل حرية) إلى مئة (الأكثر حرية). ويقيم تقرير العام 2023 «حرية العالم» درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، ويغطي الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022.

وذكرت المنظمة عن وضع الحريات في ليبيا أن عملية التصويت، التي كانت مقررة نهاية العام 2021، مهددة بشكل كبير بسبب ترهيب الناخبين، وعرقلة المجموعات المسلحة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى غياب أي دور للشعب الليبي في الشؤون السياسية.

وقالت: «تعاني ليبيا انقسامات داخلية وصراعًا أهليًا متقطعًا منذ العام 2011. وفشلت الجهود الدولية لتوحيد الحكومات المتنافسة مرارًا، مما حال دون إجراء انتخابات طال انتظارها. انتشار الأسلحة والمجموعات المسلحة المستقلة، وازدهار الشبكات الإجرامية، وتدخل القوى الإقليمية، ووجود جماعات متطرفة، كلها عوامل أسهمت في استمرار افتقار البلاد إلى الأمن، ونزوح مئات الآلاف، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام».

العملية السياسية رهينة فصائل مسلحة وحكومات أجنبية
وفي الوقت نفسه، تقع العملية السياسية تحت هيمنة فصائل مسلحة وحكومات أجنبية ومصالح نفطية وشبكات تهريب وغيرها من الأطراف ذات النفوذ السياسي والعسكري. يأتي ذلك فيما يتعرض المواطنون والشخصيات السياسية للعنف والترهيب على يد التشكيلات المسلحة، حسب التقرير.

وتشير المنظمة الأميركية إلى أن عددًا من المرشحين للانتخابات الرئاسية «يحملون خلفيات تثير الشكوك حول أهليتهم لهذا المنصب، بمن في ذلك سيف القذافي، نجل معمر القذافي، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر المتورط في انتهاكات للقانون الدولي، ورئيس حكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) عبدالحميد الدبيبة المتهم بالفساد».

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حرمان الأقليات من المشاركة في العملية السياسية
وبحسب التقرير الأميركي، فإن حالة الجمود السياسي والنزاعات المسلحة الدورية منعت طوائف الشعب الليبي كافة من ممارسة الحقوق السياسية الرئيسية، مع تهميش النساء والمجتمعات التي لا تملك وصولا إلى التشكيلات المسلحة الرئيسية على وجه الخصوص.

وتحدث التقرير بشكل خاص عن تهميش مجموعات التبو والطوارق والأمازيغ في ليبيا. فعلى الرغم من رفض الأقليات الثلاثة مسودة الدستور المقدمة بالعام 2017، إلا أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أقرت المسودة، في مخالفة للقانون الذي ينص على ضرورة موافقة عضو واحد على الأقل من الأقليات الثلاثة على المشروع.

وسبق ووجه الأمازيغ والتبو والطوارق انتقادات لممثلي الأمم المتحدة بسبب إقصائهم من العملية السياسية، في حين لا يستطيع مواطنوهم الحصول على الجنسية وغيرها من الوثائق الرسمية، ما يسهم في حرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية.

غياب حكومة موحدة تسيطر على أنحاء ليبيا كافة
التقرير الأميركي يتطرق كذلك إلى استمرار الانقسام في المؤسسات الرسمية والحكومية في ليبيا، مع غياب مؤسسة رسمية تعمل وفق التفويض الانتخابي.

علاوة على ذلك، لا توجد قوة واحدة قادرة على فرض سيطرتها فوق كامل الأراضي الليبية. وتعمل الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب «حكومة الاستقرار الوطني» من شرق ليبيا وتحت حماية الجيش الوطني، فيما تعمل «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» من طرابلس في الغرب.

تفشي الفساد داخل المؤسسات الحكومية
تقرير «فريدم هاوس» يسلط الضوء أيضا على الفساد المستشري في أوصال المؤسسات الحكومية وبين الموظفين العاملين في القطاع العام، مع تنامي الفرص المتاحة للكسب غير المشروع والأنشطة الإجرامية في غياب مؤسسات مالية وقضائية موحدة وفعالة.

كما لا توجد قوانين فعالة تضمن الوصول بحرية إلى البيانات الحكومية، ولم تتبع أي من السلطات المتنافسة القائمة عملية واضحة وشفافة في إعلان الموازنة العامة للدولة أو التعاقدات.

حرية الإعلان والتعبير
وعلى الرغم من تعدد المنصات الإعلامية، سواء تلك التي تعمل من داخل ليبيا أو من خارجها، إلا أنها حزبية بدرجة كبيرة، وتنتج محتوى منحازا لأطراف سياسية وعسكرية بعينها.

وتعمل تلك المنصات في بعض الأحيان على الترويج للدعاية، أو خطاب للكراهية أو معلومات خاطئة، بالتنسيق مع داعميهم في ليبيا أو الخارج. كما روجت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجماعات السياسية المتنافسة وداعميها الأجانب مثل هذا المحتوى.

كما يتعرض الصحفيون ورجال الإعلام إلى الترهيب والاحتجاز القسري والتعدي الجسدي على يد التشكيلات المسلحة، نتيجة سنوات من الصراع المسلح والعنف في ليبيا، مذكرا بخطف شقيقة نادين الفارسي، الناشطة بحقوق الإنسان في بنغازي بالعام 2022 على يد عناصر من الجيش الوطني.

وفيما يتعلق بالحرية الدينية، يقول التقرير: «كثيرًا ما تُنتهك الحرية الدينية. المسيحيون والأقليات الأخرى تعرضوا لهجوم من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المحلية التابعة لتنظيم داعش. وفي شرق ليبيا، يسيطر السلفيون المتشددون المتحالفون مع قوات حفتر على مساجد بنغازي، وقاموا بتدمير أو تخريب الأضرحة الصوفية دون عقاب».

وتابع: «كما لا توجد أي قوانين تضمن الحرية التعليمية والأكاديمية، إذ دمر النزاع المسلح عديد المدارس والمنشآت الجامعية، في الوقت الذي يتعرض فيه مدرسون للتهريب من قبل طلاب لهم علاقات بمجموعات مسلحة نافذة».

وضع المنظمات غير الحكومية في ليبيا
في سياق آخر، سلط تقرير «فريدم هاوس» الضوء على وضع المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية في ليبيا، لافتا إلى تراجع أعدادها خلال السنوات الماضية بسبب النزاع المسلح ومغادرة المانحين الدوليين.

وهاجمت التشكيلات المسلحة ذات الانتماءات السياسية والقبلية المختلفة نشطاء المجتمع المدني دون عقاب، ما دفع عديد العاملين في المنظمات غير الحكومية للفرار إلى الخارج أو التوقف عن نشاطهم في أعقاب تهديدات خطيرة تلقوها.

وتواجه المنظمات غير الحكومية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان والباحثون الذين يسعون للعمل في البلاد بشكل روتيني عقبات مثل الحرمان من تأشيرات الدخول.

حكم القانون في ليبيا
وفيما يخص حكم القانون وحرية النظام القضائي، ذكرت «فريدم هاوس» أن دور القضاء يظل غير واضح من دون دستور دائم، في الوقت الذي يتعرض فيه القضاة والمحامون إلى التهديدات والهجمات المستمرة من المجموعات المسلحة.

كما أن المحاكم غير قادرة على العمل بفاعلية في غالبية أجزاء البلاد، بل تتعرض إلى خطر دائم يهدد نزاهتها وحيادها. في كثير من الأحيان، يلجأ السكان إلى آليات غير رسمية لتسوية النزاعات، ويشرف الجيش الوطني على نظام المحاكم العسكرية في شرق البلاد، لكن هذه المحاكم تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة والاستقلال القضائي.

التقرير يشير إلى تدخل الأطراف في عمل السلطة القضائية بشكل روتيني، بما في ذلك قيادة مجلس النواب. ففي أواخر العام 2021، أصدر مجلس النواب قانونا يخوله تغيير قيادة مجلس القضاء الأعلى. ثم عينت الهيئة التشريعية قائمة من قضاة المحكمة العليا الجدد في أغسطس 2022، وعينت رئيسا جديدا للمحكمة العليا في سبتمبر، وأصدرت تشريعا في ديسمبر لإنشاء محكمة دستورية يكون مقرها في بنغازي.

وقال: «تعمل المجموعات المسلحة المتحاربة في ليبيا وشركاؤها الأجانب دون أي اعتبار للأمن الجسدي للمدنيين. نفذت جماعات مسلحة مختلفة عمليات قصف عشوائي للمناطق المدنية، وتعذيب المحتجزين، وإعدامات بإجراءات موجزة، واغتصاب، وتدمير ممتلكات، وغيره من أشكال الاعتداء على السكان المدنيين».

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