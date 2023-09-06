«الأرصاد»: أمطار وسحب رعدية على معظم مناطق الشمال (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب الرعدية على معظم مناطق شمال ليبيا تصحبها أمطار، تكون جيدة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الممتدة من زوارة إلى بنغازي، وتصل الموجة أيضا إلى بعض مناطق الدواخل وهي «بني وليد وترهونة ومسلاتة وجبل نفوسة».

وقال المركز، في تنبيه اليوم الأربعاء، إن الرياح في تلك الأماكن ستكون نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، مع بحر مضطرب، وارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار بداية من مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت، كما نشر المركز جدولا بكميات مياه الأمطار التي هطلت أمس الثلاثاء على عدة مناطق.

استمرار موجة الطقس حتى الأسبوع المقبل

ورجح المركز استمرار هطول الأمطار من حين إلى آخر حتى مطلع الأسبوع المقبل، ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان المياه في بعض الأودية.

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في حين نفت صفحة «طقس ليبيا» المتخصصة في المناخ، تعرض ليبيا إلى «عاصفة أو إعصار»، مشيرة إلى «تمركز منخفض جوي بطابع شتوي في وسط البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي لعدة أيام».

وأضافت الصفحة أن المنخفض سيؤثر على كامل مناطق ليبيا الشرقية والغربية، ويؤدي إلى هطول أمطار جيدة ومصحوبة أحيانا بزوابع رعدية مع رياح نشطة وفيها نوع من البرودة لتسهم في انخفاض درجات الحرارة.

كميات مياه الأمطار التي هطلت على ليبيا 5 سبتمبر 2023. (مركز الأرصاد)