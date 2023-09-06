لليوم السادس.. تسليم صكوك الميزانية التشغيلية للمدارس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة الوطنية الموقتة، استمرار تسليم صكوك الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية على مراقبي التربية والتعليم بالبلديات.

وتتمثل أوجه إنفاق الميزانية التشغيلية في النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الامتحانات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

انطلاق العام الدراسي الجديد

وبدأ العام الدراسي الجديد الأحد الماضي بالتحاق مليونين اثنين و345 ألفًا و668 تلميذًا وطالبًا في كامل التراب الليبي بمدارسهم البالغ عددها في كامل البلاد 6608 مؤسسات تعليمية (4271 مؤسسة تعليمية عامة، 2060 مؤسسة تعليمية خاصة، 52 مؤسسة تعليم كبار، و225 تعليم منازل)، ومنذ الخميس الماضي بدأت الوزارة توزيع الصكوك.

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والإثنين الماضي، وجه المقريف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بضرورة العمل على الانتهاء من إعداد وتجهيز وتوزيع صكوك الميزانية التشغيلية وعدم التأخر في ذلك مهما كانت الأسباب.

من عملية تسليم صكوك الميزانية التشغيلية للمدارس، 6 سبتمبر 2023. (وال)