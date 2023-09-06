السوق الرسمية: تراجع اليورو وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.20 دينار مقابل 5.21 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.09 دينار أمس، واستقر متوسط سعر الدولار الأميركي عند 4.84 د‫ينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي مسجلا 1.32 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، بينما انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.