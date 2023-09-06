«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة على الساحل من الخمس إلى راس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• أمطار متفرقة، تكون جيدة في بعض الأحيان، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.00 أمتار.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.