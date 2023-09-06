«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى رأس لانوف

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة على الساحل من الخمس إلى راس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى ثلاثة أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• أمطار متفرقة، تكون جيدة في بعض الأحيان، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.00 أمتار.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية من حين إلى آخر.
• الرياح جنوبية غربية، وتكون شمالية غربية على ساحل رأس لانوف وشمالية شرقية على طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على رأس لانوف.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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