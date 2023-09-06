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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 6 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 09:41 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 6 سبتمبر 2023)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية تشمل مساء اليوم الأربعاء مناطق الدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق خاصة يومي الخميس والجمعة تصحبها خلايا رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
أمطار على المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء اليوم على المناطق من زوارة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتصل إلى مناطق الدواخل يوم الغد ويوم الجمعة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار على معظم المناطق وتكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من الخليج وسهل بنغازي إلى الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول من حين إلى آخر إلى مطلع الأسبوع المقبل والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق من غدامس إلى الجفرة، وبين 36 و40 درجة مئوية على أقصى الجنوب.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية تسجل انخفاضا غدا.

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