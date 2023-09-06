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الحويج يرأس وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 07:57 صباحا
الحويج يرأس وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب
الحويج خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني في القاهرة، 6 سبتمبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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كلفت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الاقتصاد والتجارة برئاسة وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الحويج بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حيث أعرب عن عمق العلاقات الليبية - الفلسطينية منوها بأهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد الحويج أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تُُعامل معاملة الليبيين، فيما أشار المالكي إلى أهمية ليبيا لفلسطين، ودعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

حضر اللقاء سفير ليبيا لدى مصر عبدالمطلب ثابت ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة سعيد بغني ومدير إدارة الشؤون العربية دكتور مفتاح بوخريص ومدير مكتب وزير الخارجية والمندوب الدائم لدولة فلسطين بجامعة الدول العربية مهند العكلوك.

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