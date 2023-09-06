«السياحة» تخطط لتحويل جادو إلى مزارات سياحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كلفت وزارة السياحة والصناعة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» فريقا لزيارة بلدية جادو لتحديد أبرز المواقع الثقافية والطبيعية بها، تمهيدا لتهيئتها وتحويلها إلى مزارات سياحية، وإدراجها ضمن المقاصد السياحية في ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة وكيلة الوزارة حنان حسين ووزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف والتعليم التقني والفني المهندس يخلف السيفاو عددا من المواقع السياحية، بما في ذلك مدينتي طرميسة وويفات القديمتين ومتحف الباروني وموقع عين الزرقاء، كما شارك الوفد في مراسم افتتاح مدرسة تندباس للتعليم الأساسي، حسب بيان «السياحة» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأشارت حسين إلى السعي لإحياء مهرجان سياحي بالبلدية، يجاري بفقراته القيم الثقافية والطبيعية التي تزخر بها جادو، ويضاهي روعة وبهاء ما تحفل به المدينة ومحيطها.

موقع أثري في جادو، 5 سبتمبر 2023. (وزارة السياحة)

موقع أثري في جادو، 5 سبتمبر 2023. (وزارة السياحة)

أحد المواقع الطبيعية في جادو، 5 سبتمبر 2023. (وزارة السياحة)

وفد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خلال زيارته جادو. 5 سبتمبر 2023. (وزارة السياحة)

وفد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خلال زيارته جادو. 5 سبتمبر 2023. (وزارة السياحة)