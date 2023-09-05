شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الانسداد السياسي مهمة باتيلي قريبا؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، موقف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، حيث تواجه مهمته حالة انسداد سياسي تُعقِّد رغبته في إجراء انتخابات عامة قريبًا، في ظل خلافات لا تزال قائمة حول القوانين الانتخابية وانقسام السلطة التنفيذية بين حكومتين.

وأخذت العملية السياسية في ليبيا منحى استقطابيًا ومتأزمًا، لدرجة أن الحديث عن الحلول لا يتجاوز المكاسب التي يضمنها كل طرف لنفسه، وسط غياب أية ضغوط غربية على الأطراف المحلية، للدفع نحو إجراء انتخابات من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي.

إلى ذلك، فإن مهمة باتيلي أصبحت مثارًا للشك وبات نهايتها تلوح في الأوفق، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية الهادي شلوف، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك