في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافلات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التقيد بـ«إدارة الاختلاف داخل قبة المجلس، وعدم نقله إلى فضاءات أخرى من شأنها إرباك المجلس والانتقاص من تأثيره في المشهد السياسي»، وذلك تلاشيًا لـ«إضعاف قدرته على مواصلة الالتزام بتعهداته حيال الحفاظ على مكتسبات ثورة فبراير والتمسك بتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود».

واعتبر تكالة، خلال ترأسه لأول جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، من الضرورات «صياغة فهم مشترك لمهام ومسؤوليات المجلس الأعلى للدولة»، من شأنها «الوقوف بكل حزم أمام كل ما يستهدف إرباك المشهد السياسي بشكل عام وتغذية وتسعير الخلافات بمجلس الدولة بشكل خاص»، داعيًا أعضاء المجلس إلى «التماسك والتآلف ونبذ دعاوى إذكاء الخلافلات».

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كما طالب بضرورة «الالتزام بعدم الخروج على المقاصد والغايات العليا للمجلس، التي تحددها مهامه وطبيعة اختصاصاته»، متابعًا: «لا تزال مخاوف العودة للاستبداد والانحراف عن المسار الديمقراطي قائمة وأي تباطؤ أو إهمال أو شقاق سيكون تخاذلاً يمهد الطريق أمام أطراف متربصة بالمسار الديمقراطي في الداخل والخارج».

ودعا أعضاء المجلس إلى «الإسهام في نشر الوئام والتعاضد بين الأعضاء لتهيئة بيئة عمل مواتية لتنسيق الجهود والمواقف، وجسر أي هوة بين الأطراف، وإعادة رتق ما قد تكون أفسدته النزاعات الفردية والحسابات الضيقة».

وفي 5 أغسطس الجاري، انتخب تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إثر حصوله على 67 صوتًا في جولة التصويت الثانية للانتخابات عقب منافسة شرسة خاضها مع سلفه خالد المشري الذي حصد 62 صوتًا.