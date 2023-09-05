«النواب»: إقرار مشروع قانون بشأن الدين العام وآخر لميزانية التنمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي لسداد الدين العام للدولة، وآخر بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 - 2024 – 2025 ، وذلك خلال بيان أعقب جلسته الرسمية بمقر المجلس، في مدينة بنغازي.

مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من حكومة حماد

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس برئاسة عقيلة صالح أقر اليوم أربعة مشروعات قوانين قدمتها حكومة حماد، تشمل مشروع قانون بشأن الميزانية العامة للدولة للعام 2023، وآخر بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 - 2024 2025وثالث بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك إضافة إلى إقرار مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012. والقانون رقم (01) لسنة 2013، قبل تعليق الجلسة.