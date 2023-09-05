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«النواب»: إقرار مشروع قانون بشأن الدين العام وآخر لميزانية التنمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 10:17 مساء
«النواب»: إقرار مشروع قانون بشأن الدين العام وآخر لميزانية التنمية
جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بديوان المجلس بمدينة بنغازي 5 سبتمبر 2023 (صفحة المتحدث باسم مجلس النواب)
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أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،  إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي لسداد الدين العام  للدولة، وآخر بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 - 2024 – 2025 ، وذلك خلال بيان أعقب جلسته الرسمية بمقر المجلس، في مدينة بنغازي.

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وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس برئاسة عقيلة صالح أقر اليوم أربعة مشروعات قوانين قدمتها حكومة حماد، تشمل مشروع قانون بشأن الميزانية العامة للدولة للعام 2023، وآخر  بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 - 2024  2025وثالث بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك إضافة إلى إقرار مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012. والقانون رقم (01) لسنة 2013، قبل تعليق الجلسة.

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